Ladispoli | Gdf trova 23 lavoratori in nero dopo blitz in attività ristorazione

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – Ventitre’, “in” e irregolari, sono stati individuati adai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma durante un controllo volto al contrasto del lavoro sommerso. Le Fiamme Gialle della Compagnia di, coordinate dal Gruppo di Civitavecchia, li hanno colti mentre erano intenti a lavorare in un ristorante e in un agriturismo che, in base agli accertamenti preliminari, non risultavano avere personale alle dipendenze, pur realizzando banchetti ed eventi. Nel primo caso, a fronte di 18 dipendenti identificati all’atto dell’accesso, ben 14 erano completamente “in” e 3 irregolari per la violazione delle disposizioni sull’appalto di manodopera. Nel secondo caso, l’agriturismo utilizzava 6 addetti “in”, tra i quali una donna italiana che percepiva il reddito di ...

