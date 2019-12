I 7 riti magici del Solstizio d’inverno per avere amore e fortuna

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 20 dicembre 2019) 1. Farvi regalare una candela2. Fare un falò per purificarsi3. Scrivere ciò che si desidera su un ramo4. Addobbare l'albero più verde che c'è5. Baciarsi sotto il vischio6. Brindare con il succo d'arancia7. Dare il benvenuto al nuovo soleAstronomicamente parlando nel 2019 ilcade domenica 22 dicembre alle 5 del mattino. Il 21 dicembre sarà il giorno più breve dell’anno, il giorno in cui la luce sembra cedere al buio, ma è anche il giorno che segna il ritorno della luce. Dalin poi i giorni torneranno ad allungarsi. Per questo nella tradizione ild’Inverno festeggia il «ritorno della luce». È la festa della morte e della rinascita, celebrazione che ha attraversato tutte le culture in tutti i secoli, con diversi, diversi simboli, ma che sempre celebra il sole. Nell’antico Egitto si festeggiava una vergine che «partoriva» il sole, ...

mewmewtokyo : RT @Samuelt54297452: Il papiro egizio per l'aldilà 'Il libro dei morti' Il defunto aveva bisogno di tutto l'aiuto possibile per intraprend… - antopinna22 : RT @Samuelt54297452: Il papiro egizio per l'aldilà 'Il libro dei morti' Il defunto aveva bisogno di tutto l'aiuto possibile per intraprend… - VAlivernini : RT @Samuelt54297452: Il papiro egizio per l'aldilà 'Il libro dei morti' Il defunto aveva bisogno di tutto l'aiuto possibile per intraprend… -