GAZZETTA – Due colpi in arrivo per il Napoli

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di venerdì 20 dicembre 2019) La sessione di mercato invernale è ormai alle porte e ilsembra già pronto a chiudere due operazioni. Con l’Hellas Verona si può tentare il doppio colpo. Ladello Sport parla infatti degli ultimi aggiornamenti su Amrabat e su Rrahmani. “Vicini alla definizione invece le trattative che porteranno in estate dal Verona alil centrocampista Amrabat, marocchino con passaporto olandese e il difensore kosovaro Rrahmani. Un’operazione complessiva da circa 30 milioni che i club stanno definendo in vari particolari”. Invero, i tifosi non appaiono particolarmente entusiasti per questi nomi. La situazione in classifica è tutt’altro che idilliaco e la piazza sperava in qualche acquisto di maggiore risonanza. Molti dubbi riguardano soprattutto Rrahmani. Le esigenze della rosa paiono essere diverse e il difensore si destreggia meglio in una difesa a 3. ...

CalcioMercatoNA : La sessione di mercato invernale è ormai alle porte e il Napoli sembra già pronto a chiudere due operazioni. Con l'… - sportli26181512 : Madonna: 'Agoumé-Esposito hanno testa e qualità. E se restano umili...': Madonna: 'Agoumé-Esposito hanno testa e qu… - sportli26181512 : Balotelli da scudetto... social. Il Brescia ha il suo influencer: Balotelli da scudetto... social. Il Brescia ha il… -