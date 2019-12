Doping, ipotesi contaminazione alimentare per Iannone (Di venerdì 20 dicembre 2019) Doping, per Andrea Iannone prende piede l’ipotesi della contaminazione alimentare contratta durante il suo soggiorno prolungato nel Sud-est asiatico. Continua a far discutere il caso di Doping che ha travolto Iannone, pilota di MotoGp sospeso dalla Federazione dopo essere risultato positivo agli steroidi anabolizzanti. Iannone positivo al test per il Doping, le ipotesi Con il trascorrere dei giorni continuano ad emergere ipotesi più o meno realistiche sul motivo per cui Iannone possa essere risultato positivo al test anti-Doping. Dopo una prima ricostruzione, secondo cui il pilota possa aver assunto medicinali per accelerare il recupero dopo il suo infortunio, emerge una seconda pista secondo cui la causa delle sostanze dopanti sarebbe la carne mangiata mentre si trovava nel Sud-est asiatico. La contaminazione alimentare Dopo la gara svolta in Thailandia, Iannone ...

