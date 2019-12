Caos in casa Inter | top player chiede la cessione | si rischia la rottura

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 20 dicembre 2019) L’non sta attraversando un ottimo momento di forma, la squadra di Antonio Conte ha dovuto fare i conti con l’eliminazione in Champions League ed in campionato è arrivato solo un pareggio contro la Fiorentina, la Juventus ha allungato a +3 ed adesso i nerazzurri dovranno ottenere la vittoria per provare a tenere il passo. L’ex Ct della Nazionale ha chiesto ormai da tempo rinforzi sul mercato per gennaio, al momento l’non può contare su valide alternative e questodi pagarlo allo lunga. Inoltre nelle ultime ore è scoppiato un caso all’, è deluso il difensore Diego Godin. L’ex Atletico Madrid ha deluso in stagione, ha dimostrato esperienza ma ha commesso qualche errore cbe è risultato decisivo per il cammino dell’, nella difesa a 3 non si è ambientato considerando il passato al 4-4-2. Conte al fianco di Skriniar ...

