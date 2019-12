ZeroZeroZero dal 14 febbraio 2020 – Trailer

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 19 dicembre 2019)Tre, due, uno…. E’ partito il countdown per il debutto dell’attesa serie diretta da Stefano Sollima e tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano, che andrà in onda dal 14su Sky Atlantic. La serie vedrà finalmente la luce a cinque anni circa dal suo annuncio; un ambizioso progetto internazionale che in quasi un anno di riprese ha interessato tre continenti (Europa, America e Africa) e attori che hanno recitato in sei lingue (inglese, spagnolo, italiano, francese, arabo e wolof) per otto episodi prodotti da Cattleya – parte di ITV Studios – e Bartlebyfilm per Sky, CANAL+ , Amazon Prime Video e Studiocanal TV. “Sai perché non perderemo soldi? Perché quello che facciamo è ciò che fa girare l’economia mondiale (…) Un rischio maggiore del solito. Maggiore è il rischio, maggiore è il ...

robertosaviano : Guarda attraverso la cocaina, vedrai il mondo. Ecco finalmente il trailer della serie TV tratta dal mio libro… - SkyAtlanticIT : 'Sai perché non perderemo soldi? Perché quello che facciamo è ciò che fa girare l'economia mondiale' Un viaggio di… - TribvnvsPlebis : Mentre @NicolaGratteri presentava l'operazione contro la 'ndrangeta Rinascita-Scott, #saviano presentava la nuova s… -