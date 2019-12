Sondaggi elettorali | continua il calo della Lega | perde l’1 | 2% in due settimane | avanza

Leggi la notizia su fanpage

(Di giovedì 19 dicembre 2019) La Supermedia settimanale deielaborata da YouTrend per Agi evidenzia un consistente: il partito di Matteo Salvinil'1,2% in due. Non ne approfittano, comunque, i suoi diretti inseguitori: Pd e M5s. In crescita, ancora una volta, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni.a leggere

