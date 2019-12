Project Connected Home over IP | il nuovo super standard per la casa intelligente

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019)IP è unper lache vede coinvolti Apple, Google, Amazon e Zigbee Alliance. L’obiettivo è agevolare la diffusione dei dispositivi Internet-of-things, incrementare il livello di compatibilità dei prodotti sul mercato e soprattutto semplificare la vita dei consumatori. Ieri tutte le aziende coinvolte hanno confermato l’avvio lavori e assicurato che ilsarà esente da royalty. Si tratta decisamente di una svolta nel settore, anche perché non solo partecipano i colossi del settore hi-tech ma con Zigbee Alliance a ruota sono entrati nella partita IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify (precedentemente Philips Lighting), Silicon Labs, Somfy e Wulian. “Il progetto si basa sulla convinzione condivisa che i dispositivi domestici intelligenti debbano essere ...

