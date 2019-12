Oltre 170mila persone “spiate” abusivamente | dati venduti e comprati | sei arresti a Roma

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Sonole“spiate” e i cui, contenuti in date base, sono stati. Un business che aveva un vero e proprio tariffario, con corrispettivi variabili tra 0,10 centesimi e 10 euro per “visura”. Secondo i pm dia comprare le informazioni erano società di investigazioni nel settore del recupero credito e anche usurai arrestati nel maggio del 2018 nell’ambito di un’altra indagine della Procura di. Dodici le misure, disposte dal giudice per le indagini preliminari di, eseguite dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. Seidomiciliari, quattro sospensioni dal pubblico ufficio e due interdizioni dall’esercizio dell’attività imprenditoriale. Gli indagati rispondo, a vario titolo, di corruzione e accesso abusivo ai sistemi informatici. In quello che viene definito “un collaudato sistema illecito” ...

