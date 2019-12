L'aborto al bando in El Salvador (Di giovedì 19 dicembre 2019) La storia di Evelyn Hernández e quelle di tante altre donne violentate che hanno dato alla luce figli subito morti a seguito di parti extraospedalieri. Accusate di essere delle assassine e messe al bando da una società escludente e patriarcale sono abbandonate a loro stesse. Da parte dello Stato, per ora, nessun passo concreto. di David Lifodi In El Salvador l'aborto è vietato in tutte le sue forme, retaggio dell'egemonia dei gruppi ultraconservatori legati alla destra fascista di Arena, (...) - Mondo / aborto, Donne, Discriminazioni, , Sud America, El Salvador, No logo, Apertura Maxi, Parità di genere

