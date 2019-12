Da gennaio anche le tasse scolastiche si pagano con il modello F24

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 19 dicembre 2019) (Foto: Corbis Images) Novità sulle modalità di versamento delle. Tra le modifiche introdotte dal Decreto Crescita nel quadro delle misure antievasione, l’Agenzia delle entrate ha infatti stabilito che dal prossimo primo2020 il pagamento delle impostepotrà essere effettuato tramiteF24. A oggi il pagamento delleè effettuato attraverso bollettino postale o con bonifico bancario direttamente all’Ente tributario. Con la risoluzione numero 106 dello scorso 17 dicembre, l’Agenzia delle entrate ha istituito quindi i nuovi codici tributo relativi alle imposteche saranno indicati direttamente nelF24. La nuova misura si riferisce allepreviste per gli studenti del quarto e quinto anno iscritti agli istituti secondari superiori, come definito all’articolo 200 del Dl. 297/94. I nuovi codici sono in tutto ...

