Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Una sentenza storica nella lotta all’inquinamento arriva da Lussemburgo. Ladi Giustizia dell’Unione europea ha affermato, per la prima volta, che i giudici nazionali sono autorizzati a disporre ilper gliche si rifiutano ripetutamente di conformarsi agli obblighi ambientali previsti dal diritto europeo. Lasi è espressa nell’ambito di una causa tra la Deutsche Umwelthilfe, un’organizzazione ambientalista tedesca, e il Land della Baviera, in merito al ripetuto rifiuto delle autorità bavaresi di adottare, in esecuzione della direttiva Ue sulla qualità dell’aria, lenecessarie a rispettare il valore limite stabilito per il biossido di azoto a Monaco di Baviera. Dunque i dirigenti del Land della Baviera possono essere oggetto di una “misura coercitiva detentiva” per obbligarli ad adottaredi risanamento ...

Noovyis : (Clima, la Corte Ue: “Sì al carcere per gli amministratori locali che non adottano misure per combattere lo smog”)… - VanityFairIt : Dai Windsor che si riuniscono a Sandringham in un clima piuttosto formale ad Alberto e Charlène di Monaco che invit… - Giulio_Firenze : RT @RRiccardi69: @Giulio_Firenze FYI: -