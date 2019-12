Charlene di Monaco è sempre più triste Problemi per i reali monegaschi

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Carlo Lanna Non c'è pace perdie il Principato, dopo quanto avvenuto a un evento ufficiale in cui la moglie di Alberto è apparsa piùche mai C’è aria di crisi per idel Principato di. Da tempo i riflettori sono puntati sudi, la moglie del Principe Alberto, che in più occasioni ha fatto preoccupare la stampa e gli stessi estimatori della famiglia reale. Solo di recente si è notata una certa insofferenza da parte di, che preferisce stare lontano da gossip e da impegni di corte, per trascorrere quanto più tempo possibile con i suoi figli. Questo atteggiamento però ha destato un po’ di sospetto. Le indiscrezioni di una possibile rottura frae Alberto si fannopiù insistenti. Tutto è cominciato da alcune foto in cui la principessa è stata ritratta con un’espressione e uno sguardo molto, che ha ...

