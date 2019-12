Capodanno a Napoli | in arrivo i fuochi “illegali” dedicati a Gattuso

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Dopo la celebre “bomba di Maradona”, passando per la “testa di Lavezzi” fino ad arrivare alla “bomba di Cavani”, la fantasia deistinapoletani continua, stavolta il protagonista è il neo mister azzurro Gennaro. A quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, in città sarebbe così arrivata la bomba “Ringhio”, in onore del nuovo mister. Così dopo la pizza in suo nome e l’immancabile statuetta degli artigiani di San Gregorio Armeno, arrivano anche i, rigorosamente illegali,all’allenatore calabrese. Speriamo tuttavia di non ritrovarli in vendita per le strade del capoluogo campano, dove il problema deiillegali aè un tema molto più serio, su cui non si dovrebbe proprio scherzare. L'articolo, inproviene da ...

