Addio Gianfranco Trovato morto in auto il militare eroe di Nassirya

(Di giovedì 19 dicembre 2019) È statoieri sera nella suaa Torre Canne,Galizia,del Reggimento San Marco di Brindisi ha perso la vita a 39 anni, molto probabilmente per un infarto. I carabinieri del comando operativo di Brindisi hanno avviato le indagini per effettuare ulteriori accertamenti. L’ufficiale era di Ostuni, molto conosciuto e amato nella città bianca. Galizia era uno dei militari feriti nell’attentato dinel maggio 2004, quando aveva 25 anni. In quella battaglia per la base Libeccio morì il caporale Matteo Vanzan e rimasero feriti altre 16 soldati compreso ilostunese che riportò una ferita al braccio.Galizia era in forze al Reggimento San Marco di Brindisi. Non aveva mai avuto problemi di salute.È statodai carabinieri durante alcuni controlli nella zona di Torre Canne. Nel maggio 2004 ...

