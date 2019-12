WhatsApp | un solo messaggio può distruggere l’app

Leggi la notizia su bigodino

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Piccolo problema con. C’è un, unsemplice, che può causare moltissimi problemi all’applicazione di messaggistica più usata nel mondo. Questononla può, ma può anche cancellare la cronologia dei messaggi.ha ammesso di avere un problema. L’app di messaggistica di Facebook usata da 1,5 miliardi di persone nel mondo presenta oggi una vulnerabilità che colpisce i gruppi: una sola persona potrebbe inviare unche potrebbe mandare in crash l’applicazione dell’azienda di Palo Alto in tutti i telefonini che sono coinvolti nella chat di gruppo. Gli israeliani di Check Point hanno scoperto questa falla che potrebbe mettere in crisi l’utilizzo dell’applicazione stessa. Chi è incappato in questo problema ha dovuto disinstallare e reinstallare l’applicazione per poterla ...

mellitommo : ho messo una “storia” su whatsapp solo per vedere se R avesse il mio numero e RAGA SI È SALVATO IL MIO NUMERO. I me… - macosinonVALE : @funghetto_kway a parte che telegram e facebook mio padre non le ha. su whatsapp gli compare solo il tastierino numerico. provo via mail -