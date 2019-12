Violenza sulle donne | si salva lasciando cellulare al bar

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ennesimo caso di. “Per favore aiutami, chiama la polizia, mio marito mi minaccia e mi rinchiude dentro casa e si droga. Non so parlare italiano, per favore chiama polizia o carabinieri”. Questa la straziante richiesta d’aiuto lasciata da una donna vittima di maltrattamenti. Il messaggio era scritto su unlasciato di proposito dalla donna in un bar di un’area di servizio sulla Casilina., la richiesta d’aiuto La donna, accompagnata dal marito, è riuscita a lasciare ilcon la richiesta d’aiuto senza essere vista. La barista, che ha trovato il telefono e ha letto il messaggio, ha avvertito subito gli agenti di Polizia del commissariato Casilino Nuovo. I poliziotti hanno contattato un’amica della vittima, che parla solo arabo, per fare da interprete e spiegare la situazione. Hanno così scoperto che la donna era riuscita a ...

