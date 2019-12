Sampdoria – Juventus | Dove vedere l’anticipo delle 18 | 55 di mercoledì 18 dicembre in

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) La diciassettesima giornata del campionato di Serie A si apre con il match tra. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18:55 e sarà visibile in diretta sui canali Sky. Laè reduce da una vittoria contro il Genova in casa di quest’ultimi con il risultato di 0 – 1. La Juve vince in casa, nel suoStadium, contro l’Udinese con il risultato finale di 3- 1. La vittoria della scorsa giornata di campionato ha dato un po’ di linfa vitale allache deve cercare di fissare questo trend per sperare di non cadere ancora più in basso nelle posizioni. Laha riagguantato l’Inter che aveva provato a fuggire ma adesso, in questa posizione di pareggio assoluto, ogni passo falso costerà parecchio.in diretta l’anticipo di Serie AIl posticipo della diciassettesima ...

juventusfc : Fra #JuveUdinese e #SampJuve, le ultime dal #JTC ?? Aggiornamento su @13Szczesny13 - Gazzetta_it : Domani #Sampdoria-#Juventus: #Sarri, guarda chi si rivede. #Gabbiadini progetta lo scherzetto - DiMarzio : #SampdoriaJuventus, le probabili scelte di Sarri ? -