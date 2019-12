Napoli | De Laurentiis ci crede | e per caricare i ragazzi parla di Sarri

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di mercoledì 18 dicembre 2019), Deci: e perdiL’edizione odierna de “Il Mattino” svela il discorso integrale di ieri sera tenuto da Aurelio Dealla cena di Natale della squadra: “Io non ho mai avuto paura di prendere decisioni importanti, è quello che sogno faccia anche la Lega calcio dove ci sono tante persone che giocano a fare i grandi ma non lo sono. Ed è per questo che ho deciso che era arrivato il momento di chiudere con Carlo, che bisognava cambiare, che bisognava dare una sterzata. Rino l’ho conosciuto questa estate proprio al compleanno di Ancelotti, e sono rimasto impressionato dalla sia generosa tranquillità. Più che Ringhio mi ha colpito per l’umanità che nasconde dentro di sé”. “Mi sono detto qui ci vuole qualcuno che abbia un punto fermo, un’idea di calcio che era su cui avevamo basato la Grande Bellezza di cui l’80% di voi è ...

