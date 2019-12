Napoli | Callejon e le prove di 442 in fase difensiva

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Nelle rare circostanze in cui il Parma ha impostato, ilsi è schierato con il 442 dietro.vicino a Milik Contro il Parma, ilsi è disegnato con un 433 piuttosto evidente indi non possesso. I partenopei hanno costantemente tenuto palla, ma nelle rare circostanze in cui il Parma ha impostato dal basso si è vista la squadra schierata con il 442. Si vede nella slide sopra, due linee da 4 per il, conche accompagna Milik nella pressione. Insigne largo a sinistra. E dire che nella prima conferenza Gattuso aveva detto di non amare le due linee da 4. Vedremo in futuro che sembianze prenderà il suo. Leggi su Calcionews24.com

mirkocalemme : Per chiudere: ma non gli giocava contro? #Callejon #Ancelotti #Napoli - SiamoPartenopei : Probabili formazioni Sassuolo-Napoli, Callejon e Fabian a rischio esclusione! Le possibili scelte di Gattuso [GRAFI… - news24_napoli : Probabili formazioni Sassuolo-Napoli, Callejon e Fabian a rischio… -