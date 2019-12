Leopardo aggredisce e sbrana un bambino. Maxi mobilitazione per catturare la bestia (Di mercoledì 18 dicembre 2019) Un Leopardo ha aggredito e sbranato un bambino di cinque anni mentre giocava. L’animale ha ferito gravemente anche un altro bambino, di soli 4 anni. La tragedia si è consumata nel villaggio indiano di Prempuri. I resti del piccolo Chetan sono stati trovati in un campo di canna da zucchero a poco più di 300 … L'articolo Leopardo aggredisce e sbrana un bambino. Maxi mobilitazione per catturare la bestia NewNotizie.it.

