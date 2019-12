Lazio | Acerbi allarga le fila del Cagliari

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) I continui cambi di gioco dihanno dato fluidità alla manovra della. Aè stato determinante Come detto da Inzaghi in conferenza, laè stata brava nel secondo tempo adre ledi unchiuso dietro. Si è quindi attaccato sfruttando prevalentemente le corsie esterne, tramite cross. Proprio per questoè stato determinante per la. Oltre alla costante ricerca per Milinkovic-Savic, il difensore ha cambiato tante volte il gioco. Soprattutto sul lato di Lazzari. Non a caso, è stato il giocatore del match con più lanci lunghi riusciti, ben 15. Insomma, se laè andata tante volte al cross, molti meriti sono suoi. Leggi su Calcionews24.com

