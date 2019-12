Keanu Reeves ha iniziato a prepararsi fisicamente per John Wick 4 e Matrix 4!

Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)è tornato ufficialmente in palestra perin vista delle riprese di4 e4.ha ufficialmentela preparazione fisica per interpretare: Chapter 4 e The4, i due sequel di cui sarà protagonista e le cui riprese inizieranno nei prossimi mesi. La star si è affidata nuovamente alla Taran Tactical per arrivare all'appuntamento davanti alla macchina da presa pronto a ogni tipologia di scena d'azione.dovrà infatti immergersi nel mondo action del quarto capitolo dei franchise di, entrambi in uscita il 21 maggio 2021, tradizionalmente ricchi di passaggi spettacolari eimpegnativi. Taran Butler, il fondatore di Taran Tactical, aveva rivelato nel ...

