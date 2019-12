Incidente alle fonderie pisano | Vittorio esce dalla sala operatoria ma resta in

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiÈ uscito15, l’operaio di 61 anni, originario di Montoro, gravemente ferito questa mattina in unsul lavoro che si è verificato all’interno dello stabilimentodi Fratte. Ancora non è chiaro se i medici riusciranno a salvare la gamba praticamente dilaniata dal passaggio del muletto che lo ha investito colpendolo anche ad un braccio. L’uomoin prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, dove è stato trasportato d’urgenza subito dopo l’che si è verificato prima delle 11 di questa mattina nel piazzale dello stabilimento. Appena le sue condizioni miglioreranno dovranno essere effettuate altre operazioni. Domani l’ industria si fermerà: in verità già gli operai erano impegnato nelle operazioni di chiusura prima ...

