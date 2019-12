Il codice a barre festeggia 45 anni | per quanto lo useremo ancora?

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)(Getty Images) Il National Museum of American History è un luogo da conoscere quando si parla di globalizzazione. A Washington, ad appena 15 minuti a piedi dalla Casa Bianca, è conservato il primomai utilizzato nella storia dell’economia mondiale. Era il 26 giugno 1974, quando la cassiera Sharon Buchanan passò un pacchetto da 10 gomme da masticare Wrigley’s gusto juicy fruit, su un lettore scanner a raggio laser installato nel supermercato Marsh a Troy, in Ohio. Quel beep da soli 61 centesimi fu il primo di una valanga inarrestabile, giunta oggi 6 miliardi di scansioni al giorno. “Ilcompie 45, highlander dei tempi moderni in gran forma che nonostante l’età non è affatto in concorrenza con altri data carrier”– racconta Bruno Aceto, amministratore delegato di Gs1 Italy, unico ente autorizzato all’emissione. “La ...

