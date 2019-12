Facebook | stretta contro i deepfake | un corso per riconoscere i video falsi

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) L’annuncio è quello di un ambiziosoonline per contrastare la disinformazione. Insegnerà a distinguere le immagini vere da quelle false e ibufala da quelli originali. L’iniziativa nasce da un’alleanza tra– accusato di essere uno dei principali vettori di notizie false – e Reuters, che come la maggior parte delle agenzie stampa ha visto il suo lavoro complicarsi dall’entrata in campo dei social come piattaforma di informazione spericolata. Il, della durata di 45 minuti, è concepito per fornire ai giornalisti gli strumenti necessari perinformazioni fuorvianti. Il materiale sarà disponibile in inglese, spagnolo, arabo e francese e verrà probabilmente tradotto in altre 12 lingue. Dopo le varie polemiche sull’utilizzo dicome propulsore di bufale, Mark Zuckerberg ha partecipato a varie ...

