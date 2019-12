Ragazza di 21 anni cade nel Tevere | la salvano i vigili del fuoco

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) Laè stata soccorsa e affidata alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. La giovane è stata poi trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli dell'Isola Tiberina. L'ipotesi più probabile, per il momento, è quella del tentato suicidio.

finoallafollia : RT @_SpaceJay___: Ho 26 anni e non mi sono MAI truccata in vita mia, e mi sono sempre sentita dire 'Eh ma le donne si truccano', 'Ma il fon… - mikaslight : RT @_SpaceJay___: Ho 26 anni e non mi sono MAI truccata in vita mia, e mi sono sempre sentita dire 'Eh ma le donne si truccano', 'Ma il fon… - PinascoDanilo : RT @CristofaroFranc: Maila è una ragazza speciale. È nata prematura e i medici avevano detto alla mamma: “non vivrà”. Oggi ha 17 anni. Vive… -