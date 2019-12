Pisa | la “Torre” ha finalmente un autore | decifrata la firma in forma poetica

Leggi la notizia su open.online

(Di martedì 17 dicembre 2019) Trovato il misteriosodella Torre di: si tratterebbe di Bonannono, scultore e bronzista attivo nell’ultimo quarto del XII secolo,delle porte bronzee della Cattedrale die di quella di Monreale a Palermo. La scoperta è stata fatta da Giulia Ammannati, ricercatrice di paleografia alla Scuola Normale di, e pubblicata nel libro Menia Mira Vides. Il Duomo di: le epigrafi, il programma, la facciata (ed. Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali,-Roma). La notizia viene riportata oggi da La Nazione di. Ladi Bonanno si trova su una matrice in pietra per la fusione di una lastra di bronzo ritrovata nel 1838 durante alcuni scavi intorno alla Torre e che per anni era stata ritenuta la lastra sepolcrale dello scultore perché riportava la scritta «Bonannus civisnus». Queste erano le uniche tre parole chiaramente ...

