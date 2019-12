Ora | lividi e una strana mail | i misteri sulla morte di David Rossi

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 17 dicembre 2019) Costanza Tosi Le indagini si sono rivelate un buco nell'acqua. Ecco tutto quello che non torna nelle ricostruzioni ufficiali Le indaginidisono diventate, negli anni, uno dei grovigli giudiziari più complessi da sciogliere. Il manager del Monte dei Paschi di Siena cade dal terzo piano di uno degli uffici della banca. Nel centro storico della città toscana, però, nessuno vede né sente nulla. Eppure, il vicolo su cui affaccia la finestra della stanza è un’area videosorvegliata. Come mai questo vuoto? Come mai questo silenzio a cui nessuno sa - o forse sarebbe meglio dire osa - rispondere? Per cercare di ricostruire il quadro completo degli avvenimenti di quella sera di marzo è stato acquisito un solo video delle decine di telecamere del palazzo di Mps e, da quelle poche immagini che riprendono la caduta del corpo, sono emersi col tempo alcuni dettagli ...

