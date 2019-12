MotoGp | Iannone positivo all’anitidoping

Leggi la notizia su vanityfair

(Di martedì 17 dicembre 2019) Semaforo rosso per Andrea, fermato dopo i risultati di un controllo antidoping. Il pilota pilota della Aprilia inè stato sospeso provvisoriamente dalla FIM, Federazione Internazionale del Motociclismo, per un “risultato analitico avverso” a steroidi anabolizzanti androgenici esogeni, sostanza proibita dall’Agenzia internazionale Anti-doping (Wada). Il pilotaAndrea, nell’ultima stagione in sella all’Aprilia, è stato provvisoriamente sospeso dalla Federazione Internazionale di Motociclismo per essere risultatoad un controllo antidoping, come reso noto dalla stessa FIM in un comunicato. Il controllo delle urine è avvenuto lo scorso 3 novembre a Sepang, Malesia, in occasione della penultima gara del Motomondiale. In base l’articolo 7.9.3.2 del codice antidoping Fim, che non potrà partecipare ad alcuna gara o attività fino a data da ...

