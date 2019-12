Libia | Di Maio a Tripoli | soluzione non può essere militare

Leggi la notizia su blogo

(Di martedì 17 dicembre 2019) Luigi Diè atterrato questa mattina adove ad accoglierlo ha trovato il suo omologo Mohammed Taher Syala, con il quale ha avuto un primo colloquio e al quale, secondo indiscrezioni, avrebbe ribadito il punto di vista dell'Italia - sul quale, come noto, concordano anche Francia e Germania - circa il fatto che ladella crisi non possa.Diha poi ribadito lo stesso appello anche al Presidente Fayez al-Sarraj ed al Ministro degli Interni, Fatih Bashaga. Subito dopo Disi sposterà a Bengasi, per incontrare la controparte, vale a dire il generale Khalifa Haftar.Non si parlerà solo della crisi interna, ma anche dell'accordo firmato dal al-Sarraj con la Turchia per lo sfruttamento delle risorse marittime, che potrebbe trasformarsi in un appoggioadesso che il generale Haftar ha a sua disposizione le forze speciali del Wagner Group, ...

Agenzia_Ansa : Di Maio in #Libia, vede Serraj e Haftar #ANSA - Massimi47715989 : E CI MANCAVA IL BIBITARO IN LIBIA SPERIAMO NON COMBINI CASINI COME IL SUO SOLITO - rvivaldelli : RT @GermanoDottori: Di Maio dice che in Libia non esiste una soluzione militare. Ha ragione. La soluzione ai conflitti è quasi sempre polit… -