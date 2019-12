Il director di Dying Light 2 | ' i giocatori non hanno bisogno di mondi più grandi | hanno

Leggi la notizia su eurogamer

(Di martedì 17 dicembre 2019)2 è probabilmente uno dei giochi più attesi del 2020, soprattutto tra i fan degli open world. Il successo del primo gioco fu così grande che Techland fu in grado di supportarlo per anni senza ricorrere a nessuna delle microtransazioni più o meno predatorie che purtroppo vediamo in altri giochi.Mentre ci stiamo avvicinando alla data di uscita dell'atteso sequel, il direttore creativo di Techland, Tymon Smektala, ha recentemente parlato con Xbox: The Official Magazine (gennaio 2020, numero 185). Nella sua intervista, ha espresso l'opinione che inondipiùdimigliori."Non sono sicuro che diventeranno più. Penso che ciò che cambierà sarà la fedeltà. Non credo che le persone abbiano davverodipiùdidi qualità migliore e di sentirsi più immersi in ciò che li circonda. Non ...

Eurogamer_it : Secondo il director di #DyingLight2 i giocatori hanno bisogno di mondi migliori, non più grandi. -