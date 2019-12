Ha un ritardo cognitivo | le maestre lo escludono dalla recita di classe | il dolore della

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 dicembre 2019) Andrea (nome di fantasia) avrebbe solo voluto divertirsi con i suoi compagni di, e partecipare alladi fine anno come tutti quanti. Il suo sogno si è però infranto: la maestra ha deciso di escluderlolista dei partecipanti depennando il suo nome. Il motivo? Ad Andrea sarebbe stato diagnosticato uned un sospetto autismo. La madre del piccolo è insorta immediatamente, indignata per il trattamento al quale il figlio è stato sottoposto. La diagnosi: sospetto autismo ed iperattività A quanto pare il piccolo Andrea non usufruisce ancoralegge 104 e non ha un insegnante di sostegno ma esistono diagnosi funzionali certificate dalle quali emerge un’iperattività pregressa, uned un sospetto autismo. Tanto è vero che oltre alla retta scolastica, la sua famiglia paga anche un extra per il lavoro in più che i docenti devono fare ...

