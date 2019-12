Aversa | crolla l’ex scuola Cimarosa in piazza Marconi | nessun ferito

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di martedì 17 dicembre 2019) Èta all'alba di oggi, 17 dicembre, un'ala della ex, in, la cosiddettaMercato, ad. La struttura, abbandonata da anni, era fatiscente. L'area è stata transennata. Le forze dell'ordine hanno verificato che non ci sono feriti: il palazzo è spesso usato come riparo dai senzatetto.

