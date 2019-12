Truffa di Natale agli anziani | falsi corrieri e pacchi vuoti in cambio di soldi

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Daiai finti babbi, l'obiettivo è sempre lo stesso: raggirare e derubare i nonni in casa, cercando le strategie più strampalate per farsi aprire la porta. A svelare le truffe più diffuse messe in atto dai ladri sono i carabinieri. Dai finti babbiaicon i "fantasma".

orsomarrone : Nuova truffa di Natale, finti corrieri e scatole vuote: occhio al ‘pacco fantasma’ - novasocialnews : Finti corriere per ingannare le vittime: la truffa del pacco fantasma per Natale #novasocialnews #nonstopnews… - Today_it : Finti corriere per ingannare le vittime: la truffa del pacco fantasma per Natale -