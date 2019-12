Terremoto | 4 scosse in provincia di Benevento | scuole chiuse e gente in strada

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Quattrodi, superiori al magnitudo 3, sono state registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nel giro di un’ora e tutte con epicentro Ceppaloni, comune delladi. La prima, alle 9.06, ha avuto una magnitudo 3.4, una durata di 35 secondi, e una profondità di 16,7 chilometri. La seconda, alle 9.08, ha avuto una magnitudo di 3.2. La terza, alle 9.52, ha avuto una magnitudo di 3.0. La quarta, alle 9.53, ha avuto una magnigiutdo di 3.4. Torna a tremare, quindi, il Sannio dopo ledel 25 novembre scorso. LEGGI ANCHE:nelle Filippine: magnitudo 6.8. A seguito dellediregistrate questa mattina il sindaco diClemente Mastella, d’intesa con il prefetto Francesco Cappetta e con la Protezione civile, ha disposto l’immediata chiusura dellee degli edifici pubblici ...

