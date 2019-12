Star Wars Battlefront 2 si prepara al lancio di The Rise of Skywalker con nuovi contenuti

Leggi la notizia su eurogamer

(Di lunedì 16 dicembre 2019)2 si stando a festeggiare l'arrivo nella sale di: Theof, nuovo film della celebre serie, per questo DICE ha pubblicato un nuovo trailer dedicato ai(a temaof) che saranno disponibili nello shooter multiplayer.Tra le novità ci sarà un nuovo pianeta (che vedremo nel film) che farà da sfondo alle partite multigiocatore e missioni co-op, sono previsti anchecostumi per Rey, Finn e Kylo Ren. Queste skin potranno essere sbloccate nel negozio di gioco ed equipaggiarli a piacimento. Idedicati a Theofsaranno disponibili da domani 17 dicembre su PC, Xbox One e PS4."Supera ondate di nemici alla Basekiller impugnando la tua fidata spada laser. Fatti largo con gli AT-ST nel fitto della giungla per attaccare una base ribelle segreta su Yavin 4 con i tuoi commilitoni. Entra ...

