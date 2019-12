Stabilizzati 357 OSS | De Luca | “Impegni mantenuti | continua la svolta”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSanità,la svolta. Prosegue la stabilizzazione del personale. Per quanto riguarda il concorso pubblico per Operatori Socio Sanitari, utilizzando la graduatoria degli idonei trasmessa dall’Azienda Cardarelli il 6 dicembre, oggi sono stati completati gli adempimenti amministrativi tra l’ASL Napoli 1 Centro e l’ASL Napoli 3 Sud per l’assunzione a tempo indeterminato di 357 Operatori Socio Sanitari (per l’ASL Napoli 1 Centro sono 248 gli O.S.S. assunti). Inoltre, per quanto riguarda l’immissione in servizio prevista dal 16.01.2020, la Direzione Strategica dell’ASL Napoli 1 Centro ha adottato questa mattina la delibera che proroga sino al 31 gennaio 2020 i contratti a tempo determinato degli Operatori Socio Sanitari già in servizio. Il reclutamento proseguirà con l’assunzione di n°567 infermieri non appena sarà disponibile la graduatoria degli ...

