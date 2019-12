Sorrento | Maiuri | “Vogliamo confermarci | questi ragazzi me li tengo stretti”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Il capolavoro delcontinua con una grande vittoria conquistata nel derby esterno con il Gladiator che il tecnico Enzocommenta così: “Domenica abbiamo giocato una buonissima partita con iche hanno coperto bene il campo e sono scesi con il giusto piglio di coloro che volevano vincere per forza il match. Tutto ciò mi ha fatto tanto piacere. Sono stati bravi sia i primi undici scesi in campo che i subentrati. Mi è piaciuta la prestazione visto che siamo stati capaci di concedere pochissimo al Gladiator che è una squadra esperta anche più di noi”. LA SETTIMANA: “Spero che la squadra trovi le vie necessarie per alzare ulteriormente la concentrazione in vista della sfida con la Gelbison. Mi aspetto tantissimo. Lasciamo la presunzione agli altri ricoprendoci di umiltà e consapevolezza di poter fare bene in questo ...

