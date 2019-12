Salvini prima a Bari e poi a Non è l’Arena | “Le sardine vogliono impedire a chi fa

Leggi la notizia su baritalianews

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Matteoè stato accolto ada migliaia di persone. In una domenica pomeriggio nella quale molti aerano impegnati nello shopping natalizio sono stati in tanti i sostenitori che hanno riempito lo spazio 7 della Fiera del Levante del capoluogo barese. Matteosenza mezze misure ha attaccato subito Emiliano dicendo che la Puglia dopo i “disastri ex Ilva, Banca Popolare di” ha bisogno di cambiare la storia una volta per tutte. Il leader della Lega non ha mai nominato il possibile candidato alla regione, Raffaele Fitto, e anzi ha detto chein Puglia si farà la squadra e poi si deciderà quale sarà il candidato. Dopo essere stato a, Matteoè stato intervistato durante il programma Non èda Massimo Giletti. Il noto conduttore ha chiesto a Matteocosa pensasse delle. Il Leader della Lega ha risposto che: “Le ...

LegaSalvini : #Salvini a #nonèlarena: 'Basta litigare, sediamoci ad un tavolo insieme e risolviamo le emergenze, faccio appello a… - AlessiaMorani : Chissà se questo desiderio di governo di #Salvini è legato al suo team social che prima pagavano gli italiani con i… - LegaSalvini : #Salvini a #nonèlarena: 'Propongo da prima forza politica del Paese di fermarci tutti, deporre le armi, sederci int… -