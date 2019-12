Salvini non aiuta i giallorossi ma il Paese | commenta Giorgetti

Leggi la notizia su agi

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Dopo aver scoperto che il premier Conte e il Movimento 5 Stelle, che è la forza più importante della coalizione, “sono all'oscuro delle decisioni prese dal ministro dell'Economia”, il piddino Gualtieri, “su questioni di fondamentale importanza come il Fondo Salva-Stati o il crack dell'istituto pugliese”, in un intervista a Libero Giancarlo, il numero due della Lega, sostiene che “a questo punto i casi sono due: o il premier sfiducia il suo ministro dell'Economia, oppure si dimette lui”. Ma siccome è certo che non farà una cosa né l'altra, “gli diamo una mano noi – aggiunge – a evitare il fallimento e affrancarsi dai ricatti di parte del suo stesso esecutivo: facciamo le cose indispensabili per non andare a gambe all'aria e poi si vota”. Secondo, però, questa non è una proposta surrettizia per entrare al governo e chiarisce: “Non se ne parla, non cerchiamo poltrone ...

