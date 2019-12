Ricchi e poveri | paradiso e inferno Questo è il mondo in cui viviamo

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Piazza Duomo, a Milano. Alle venti di una giornata qualsiasi la Piazza davanti al Duomo e le vie circostanti sono tutte piene di brillantini luminosi. La gente entra ed esce dai negozi. Tutti hanno un aria allegra e felice e tanti pacchi in mano. Peccato che a ogni dieci passi si inciampa in un poveretto, uomo o donna, che chiede la carità. Si capisce che lo spazio sul quale sono seduti è anche la loro casa.Hanno attorno a sé materassini, coperte e borse piene di tante cose.Indossano quasi tutti vestiti laceri e sporchi e scarpe sfasciate. I più fortunati hanno con loro anche un cagnolino, dolce e affettuoso. Io non sono riuscita a far finta di niente.In una delle bancarelle natalizie ho chiesto di cambiarmi venti euro in venti monete da un euro. E ritornando indietro, verso la piazza, mi sono fermata vicino a ogni persona che chiedeva la ...

