Quando effettivo il 5G? Le posizioni di Vodafone | TIM | Wind Tre | Fastweb e Iliad

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sono servite dure prove sul campo per il 5G in Italia, e finanziamenti che nemmeno si sarebbero potuti immaginare fino a qualche tempo fa: eppure, lo standard di rete di nuova generazione sarà pronto a diventarea partire dal 2020. Come riportato da 'tariffando.it', la situazione è in dirittura d'arrivo, così da stravolgere la quotidianità degli utenti. Ci vorrà pochissimo per il caricamento di un video in alta definizione, senza alcuna perdita di qualità nella fruizione. La vera sfida è, però, rappresentata dalla medicina a distanza, finalmente destinata a sbocciare con il 5G. Ne gioveranno anche gli appassionati di games, liberi di dare sfogo alla propria passione senza più limitazioni tecniche (la latenza delle sessioni videoludiche sarà così bassa da non riuscire nemmeno a percepirla). Cerchiamo adesso di capire a che punto sono i vari gestori telefonici ...

