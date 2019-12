Palermo | Confartigianato | ' ok ztl ma servono parcheggi e programmazione'

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019), 16 dic. (Adnkronos) -Impresenon si oppone al provvedimento di chiusura al traffico di via Ruggero Settimo e dice sì alle ztl in città ma chiede "maggiore, piùe una lotta alla sosta selvaggia da parte di auto e mezzi pesanti". "In ogni citt

PALERMOPM : MANIFESTAZIONE - PALERMOPM : Manifestazione -