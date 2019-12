Modena | gommista getta chiodi in strada | “Volevo colpire i clienti delle prostitute”

Leggi la notizia su fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L'episodio che ha portato alla denuncia per danneggiamento del, un quarantottenne italiano, è avvenuto la notte scorsa in località Cavazzona, a Castelfranco Emilia, ma potrebbe non essere isolato dato che in quella zona dall'estate scorsa esiste un problema di frequenti forature di pneumatici.

