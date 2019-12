Leucemia linfatica cronica | ok dell’Aifa a mix chemio-free per 24 mesi

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 16 dicembre 2019) L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di Venclyxto* (venetoclax) più rituximab per il trattamento dei pazienti affetti darecidivante/refrattaria (Llc r/r) che hanno ricevuto almeno una terapia precedente. Lo annuncia AbbVie, sottolineando che l’ok Aifa “apre la strada anche in Italia a un’opzione terapeutica ‘’ con una durata fissa di trattamento di 24”. “L’associazione di venetoclax più rituximab permette di aumentare il numero di remissioni complete e il tasso di risposta complessivo nei pazienti con Llc già precedentemente trattati – afferma Alessandra Tedeschi, dirigente medico di I livello, Divisione di Ematologia ospedale Niguarda di Milano – Questa combinazione è in grado di raggiungere un importante livello di riduzione della malattia ...

