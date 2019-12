Lazio | problemi fisici per Luis Alberto | non esce e segna

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019)si tocca dolorante l’interno della coscia, sospetto problema all’inguine. Ma laha esaurito i cambinel finale di Cagliari-per. Il centrocampista biancoceleste soffre di un problema muscolare all’inguine, ma non può abbandonare il campo perché il tecnico Simone Inzaghi ha esaurito le tre sostituzioni.stringe dunque i denti e resta in campo per aiutare i compagni ad agguantare il pareggio, che arriva in pieno recupero proprio grazie a un suo gol. Leggi su Calcionews24.com

