Inter | si interrompe la striscia di vittorie consecutive in trasferta

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sirompe dopo setteladiinin Serie A dell’di Antonio Conte Dopo settesirompe ladi successi inper l’di Antonio Conte. I nerazzurri si sono fatti raggiungere dalla Fiorentina in pieno recupero da un bellissimo gol di Vlahovic. I nerazzurri, quindi, non eguagliano i record del Milan 92′-93 e della Juve 18-19 che erano riuscite a collezionare ben ottolontano dalle mura amiche. Ovviamente Conte avrà uno girone di ritorno per riprovarci. Leggi su Calcionews24.com

e7m9a6n7uele : @QSVS_Official MINSKI DICE: I GIORNALISTI NON HANNO MAI FATTO CERTE DOMANDE A CONTE. GARIONI LO INTERROMPE E DICE:… -