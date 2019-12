Il segreto dei due cani randagi

Leggi la notizia su bigodino

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Era un giorno come un altro per me, che ero uscito per fare la solita passeggiata nel mio quartiere. Ad un certo punto, davanti ai miei occhi, vedo un cane attraversare. Aveva la pelliccia lunga e rovinata, non era in ottime condizioni. Non l’aveva mai visto prima. Decido di seguirlo, volevo capire dove era diretto. Poco dopo scopro che c’era anche un altro cane nelle sue stesse condizioni ed entrambi entrano in una casa abbandonata del posto. Cerco di entrare anche io, volevo prenderli e portarli nel rifugio della mia città. Volevo donargli un’altra vita. Quando entro, però, scopro che entrambi hanno un. I due hanno un cucciolo e stanno facendo di tutto per proteggerlo. Poco dopo, vedo che una donna è entrata in quell’abitazione e tutti i, non danno peso alla sua presenza. Credevo che fosse lei ad occuparsi di loro. Quando mi avvicino per ...

sava_no : RT @BorioniStef: Al di là che si tratti di #Renzi, davvero non ritenete inquietante che, di nuovo, qualcuno abbia fotocopiato e inviato a d… - ValeryMell1 : RT @BorioniStef: Al di là che si tratti di #Renzi, davvero non ritenete inquietante che, di nuovo, qualcuno abbia fotocopiato e inviato a d… - Emma_Minetti : Uno dei benefici dell'amicizia è di sapere a chi confidare un segreto. -