Il più bello d’Italia 2019

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Chi è il piùd’Italia? Si parla tanto di Miss Italia, ma quanto di Mister Italia? Se vogliamo le pari opportunità e la parità di genere, dobbiamo parlare anche del concorso di bellezza che ogni anno celebra l’uomo piùdel nostro paese. Mister Italia, l’uomo piùdella penisola, è Giulio Schifi, un ragazzo di 23 anni originario di Rieti. Incoronato come il piùd’Italia dalla presidente di giuria Vladimir Luxuria, Giulio Schifi, classe 1996, è originario di Contigliano. È un imprenditore, che però non è nuovo al mondo dello spettacolo. Eletto come l’uomo piùd’Italia a settembre, Giulio Schifi aveva partecipato proprio qualche mese prima alla trasmissione Uomini e Donne, come corteggiatore di Giulia Cavaglià nella trasmissione di Maria De Filippi. All’epoca della partecipazione al programma televisivo che da ...

